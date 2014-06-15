В Счастье тела террористов лежат на дороге, забрать некому – журналистка

Об этом журналистка Hromadske.tv Настя Станко пишет в своем Twitter.

"Тела сепаратистов лежат прямо на трассе в Счастье. Некому забрать. В городе не работает ни милиция, ни больница, ни морг", - написала она.

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Напомним, 14 июня силы АТО вошли с северной стороны в город Счастье Луганской области. Украинской армии удалось освободить село Веселая Гора и город Счастье.

В ходе боев пострадали 5 человек из числа украинских военных. Есть как минимум 9 погибших со стороны вооруженных террористов.