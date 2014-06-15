НАТО сделало спутниковые снимки, подтверждающие пребывание танков РФ у границы с Украиной

Как сообщили «Голосу Америки» источники в НАТО, на снимках четко видно, как конвой из 3-х танков входит на территорию восточной Украины. До этого они находились на военной стоянке под Ростовом, на которой есть не менее 10 танков Т-64, которые были сняты с вооружения, однако все еще остаются в рабочем состоянии.

Читайте такжеВ НАТО обеспокоены сообщениями о российских танках в Украине

«Хотя танки не имеют четких российских отметок, представители НАТО и США не сомневаются в их происхождении. Сам факт, что нет какой-либо маркировки напоминает тактику России в Крыму », - отмечают в НАТО.

Как сообщал УНИАН, 12 июня министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что несколько российских БТРов и танков пересекли границу с Украиной через захваченные террористами пограничные пункты пропуска.

Один из лидеров террористов Денис Пушилин подтвердил получение от России 3-х танков. В эфире российского государственного телеканала «Россия 24» он заявил, что танки «дают надежду защитить город». 13 июля руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук заявил, что украинские силовики подбили 2 танка, которые ранее прибыли из России в распоряжение боевиков.