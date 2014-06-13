Танки, попавшие в Украину из России, уничтожит украинская авиация

По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, 2 танка, которые вчера прибыли на территорию Украины из России, в настоящее время находятся в районе поселка Часов Яр Артемовского района. "Они в неисправном состоянии и дальше не следуют. Те люди, которые ими управляли, по нашим данным, являются гражданами России", - сообщил Антон Геращенко.

Читайте такжеНочью границу Украины со стороны РФ пересекли 3 танка - журналист

Советник главы МВД обратился к людям, управлявшим этими танками: "Рекомендую для спасения ваших жизней покинуть данные танки, поскольку они в любом случае будут уничтожены с воздуха в ближайшее время. Сохраните свою жизнь".

Как рассказал Антон Геращенко, танки, "прибывшие со стороны России ранее принадлежали вооруженным силам Украины и базировались в Крыму. Их перебросили из Крыма по морю в Россию, а оттуда они перешли границу с Украиной".

Как сообщал УНИАН, руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук заявил, что украинские силовики подбили 2 танка, ранее прибывших из России в распоряжение боевиков.

12 июня министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что несколько российских БТРов и танков пересекли границу с Украиной через захваченные террористами пограничные пункты пропуска.

Один из лидеров террористов Денис Пушилин подтвердил получение от России 3 танков. В эфире российского государственного телеканала "Россия 24" он заявил, что танки "дают надежду защитить город".