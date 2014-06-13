Главный боевик "ДНР" Пушилин подтвердил получение трех танков от России

В эфире российского государственного телеканала «Россия 24», Пушилин заявил, что танки «дают надежду защитить город». При этом он отметил, что для переговоров с властями Украины «нужны гарантии от посредников, от самого нашего серьезного союзника – РФ».

Также Пушилин заявил о необходимости введения в регион «миротворческого контингента».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 июня, руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы «Информационный сопротивление» Дмитрий Тимчук заявил, что украинские силовики подбили два танка, ранее прибывших из России в распоряжение боевиков.

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По его словам, также силами АТО уничтожены три БТРа, два грузовика, перевозивших боевиков и оружие, две единицы автотранспорта с установленными крупнокалиберными пулеметами ДШК. В приграничных з РФ районах силы АТО блокировали и захватили три автоколонны, вторгнувшиеся из России. Захваченный транспорт перевозил боеприпасы и оружие для террористов.

12 июня министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что несколько российских БТРов и танков пересекли границу с Украиной через захваченные террористами пограничные пункты пропуска.