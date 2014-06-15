Президент сказал, что будет обсуждаться на заседании СНБО

Об этом он сообщил в обращении к соотечественникам, обнародованном на официальном сайте главы государства.

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«На понедельник, на 16 июня, я созываю заседание Совета национальной безопасности и обороны. В повестке дня – операции по восстановлению государственной границы. И второе – решительные шаги по внедрению мирного плана в Донбассе», - подчеркнул президент, добавив при этом, что «ради мира в Украине мы будем действовать решительно и целеустремленно. Слава Украине!»

Президент отметил, что 14 июня в Луганске и Мариуполе произошла ужасная трагедия. «Погибли наши военные и пограничники. Склоняю голову перед героями, которые погибли при выполнении боевого задания по восстановлению государственной границы Украины. И в то же время горжусь украинскими военнослужащими, пограничниками, спецназовцами и десантниками, которые решительно продолжают бороться за мир на нашей земле», - отметил президент.

«Украина сегодня скорбит по погибшим героям. Я получил многочисленные звонки от лидеров демократических стран мира, которые выражают нам свои искренние соболезнования. Мы сделаем все возможное, чтобы виновные в гибели военных были найдены, чтобы террористы получили адекватный ответ и были наказаны», - уверил глава государства.