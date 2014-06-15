Генсек ООН осудил уничтожение украинского военного самолета в Луганске

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун самым решительным образом осудил обстрел военного самолета на востоке Украины, в результате которого самолет был сбит и погибли 49 человек.

Об этом сообщает Центр Новостей ООН.

«Генеральный секретарь ООН считает, что продолжающееся насилие на востоке Украины, которое сопровождается ростом числа погибших и ухудшением гуманитарной ситуации, свидетельствует о необходимости немедленного прекращения военных действий и урегулирования кризиса путем переговоров и диалога», - говорится в заявлении Пан Ги Муна.

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Глава ООН выразил обеспокоенность тем, что недавние дипломатические усилия, предпринятые в этом направлении, не дали никаких результатов. Он призвал все стороны немедленно вернуться к выполнению Женевских договоренностей от 17 апреля, которые, по словам Пан Ги Муна, предлагают четкий путь к мирному разрешению конфликта.

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Генеральный секретарь выразил поддержку новому президенту Украины Петру Порошенко и жителям Украины и заявил о своей солидарности с ними в это трудное для них время. Он вновь подчеркнул, что «каждый должен сыграть свою роль в том, чтобы отвести Украину от края пропасти и обеспечить ее единство, суверенитет и территориальную целостность».