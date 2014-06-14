Большинство из погибших в Луганске - из Днепропетровской области - журналист

Об этом сообщает на своей странице в Facebook журналист Борис Филатов.

"Из 49 человек погибших 9 - члены экипажа из Запорожской области. Два десантника из Донецка, по одному: из Херсона, Одессы, Харькова, Луганск, Кировограда. Остальные 32 человека из нашей области: Днепр - 10 человек, Кривой Рог- 6, Павлоград- 2, Днепродзержинск-2, Никополь-2. Остальные парни из сельских районов Днепропетровщины", - сообщает Филатов.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 июня, около 1.10 во время захода на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из зенитного ракетного комплекса боевики сбили военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины Ил-76. На борту самолета, кроме 9 членов экипажа, находились 40 военнослужащих. Все они погибли. Прокуратура открыла уголовное дело по статье «теракт».