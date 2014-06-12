Украина может получить безвизовый режим с ЕС до конца года – Томбинский

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, «мы будем готовы перейти на безвизовый режим до конца года, но это будет зависеть от выполнения задач, определенных в первой фазе визовой либерализации».Читайте такжеЕC еще не принял решения о переходе Украины ко второй фазе визовой либерализации - Томбинский

По словам Томбинского, введение безвизового режима напрямую не связано с Соглашением об ассоциации и не относится к исключительной компетенции Европейской комиссии, а зависит от решения стран-членов ЕС.

Он также сообщил, что страны-члены ЕС начали оценивать рекомендации Еврокомиссии по внедрению безвизового режима на прошлой неделе.

«Предварительные оценки позитивные, но решение пока не принято», - сказал Томбинский.