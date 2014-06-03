США назвали лицемерием предложение России о "гуманитарных коридорах"

Об этом в Вашингтоне заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Джен Псаки, передает Радио Свобода.

В понедельник Россия на закрытом заседании Совета безопасности ООН предлагала проект резолюции о создании "гуманитарных коридоров".

Посол Украины в ООН Юрий Сергеев назвал выдвинутое Россией предложение циничным и безнравственным. Его британский коллега Марк Лайл Грант сообщил после заседания Совета безопасности, что российское предложение не было поддержано большинством членов Совбеза.

Напомним, ранее российская журналистка Мария Турченкова написала, что ни один российский канал не показал кадры с гробами российских боевиков, погибших в Донецке, которые переправляли из Украины в Россию.