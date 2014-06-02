Ни один российский канал не показал гробы погибших в Донецке граждан РФ - журналистка

Так пишет в своем блоге на сайте радиостанции Эхо Москвы фотожурналистка Мария Турченкова.

"У морга собралось около ста журналистов международных СМИ. Среди них были камеры и Первого канала, и «России 24», которые впоследствии не передали ни одной новости об этом событии", - сообщает она.

Читайте такжеДействия российских боевиков в Украине повлекли смерть 122 человек - ГенпрокуратураПо ее словам, признание руководством террористов того, что тела погибших принадлежат гражданам РФ, всех шокировало.

"Ни один из отечественных федеральных телеканалов, что месяцами бетонируют идею про геноцид русских на востоке Украины и засилье фашистов на западе, так и не сообщил о том, что 31 гражданин России погиб в Донецке 26 мая. Не объяснил в чем подвиг, ради которого они погибли, как они попали на эту войну, кто открывает «канал через Ростов», кто раздает оружие и кто встречает гробы с наклейками ДНР", - написала журналистка.