Россия подаст в СБ ООН проект резолюции по Украине

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Россия сегодня планирует внести в Совет безопасности ООН проект резолюции, в нем будет содержаться требования немедленного прекращения насилия и начала практических переговоров с целью установления устойчивого надежного прекращения огня», - сказал Лавров.

Читайте такжеСовет Безопасности ООН возглавила страна-агрессорОн подчеркнул, что также в проекте этой резолюции будет содержаться требование создать незамедлительно гуманитарные коридоры, по которым мирные жители смогут выйти из района боевых действий, если они этого захотят.

Лавров отметил, что РФ хочет, чтобы Совбез потребовал не оказывать препятствий мирному населению при выходе из зон боевых действий и доставке в эти зоны гуманитарной помощи.

«Считаем принципиальным подтвердить в решении Совбеза действенность Женевских конвенций и других норм международного гуманитарного права, потребовать их неукоснительного выполнения, включая всякое содействие деятельности международного комитета Красного креста, других международных гуманитарных организаций на юго-востоке Украины и потребовать недопущения каких-либо действий, которые будут препятствовать выполнению данными гуманитарными сотрудниками своих функций», - сказал Лавров.

По его словам, эта инициатива РФ сознательно сформулирована в деполитизированном русле, нацелив ее на принятие мер, которые позволят незамедлительно облегчить страдания мирного населения, на выполнения Женевского заявления и «дорожной карты ОБСЕ».

«Мы надеемся, что гуманитарный характер нашей инициативы будет воспринят в Совете безопасности ООН и резолюция будет взята в незамедлительную проработку», - подчеркнул он.

Читайте такжеЗадержанный СБУ боевик рассказал о спецподготовке в полевом лагере в РоссииКак известно, Россия - активный участник вооруженного конфликта на территории двух восточных областей Украины. В частности, террористы, действующие на Донбассе, получают из соседней страны оружие и финансирование, а многие из задержанных украинскими спецслужбами боевиков свидетельствуют о прохождении диверсионной подготовки в учебных центрах на территории РФ и оккупированного Крыма.

Так, журналист Кристоф Миллер сообщал со ссылкой на одного из лидеров террористической "ДНР" Александра Бородая, что в бою за донецкий аэропорт 26 мая погибли 33 гражданина Российской Федерации.

Поэтому предложение создать "гуманитарные коридоры" с большой вероятностью может быть попыткой создать канал для беспрепятственных поставок оружия боевикам террористических организаций востока.