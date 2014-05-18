Порошенко прогнозирует инвестиционный бум после того, как в Украине наступит стабильность

Об этом он сказал на пресс-конференции в Запорожье в воскресенье, сообщает пресс-служба политика.

«Я вас уверяю, как только у нас будет стабильность на Востоке, только будут решены эти проблемы в Украине - начнется инвестиционный бум», - отметил Порошенко.

Он подчеркнул, что сегодня позиция государства будет заключаться в том, чтобы всем промышленникам и предпринимателям дать доступ на европейские рынки, которые ЕС открыл для Украины в одностороннем порядке.

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По мнению Порошенко, для того, чтобы достичь этих целей, будут задействованы механизмы консультационных центров.

«Доступы на европейские рынки для предпринимателей будут созданы через информационные центры, через предоставление логистических услуг. Государство будет помогать предпринимателям сделать их продукцию конкурентоспособной», - подчеркнул кандидат и заверил, что знает, как это сделать.

«Я уверен, что это приведет к созданию новых рабочих мест, наполнению бюджета и построения сильной Украины», - добавил Порошенко.