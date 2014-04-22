Беларусь заинтересована в стабильной, процветающей, единой Украине - Лукашенко

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом заявил сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая с посланием к народу и парламенту.

При этом он похвалил новое руководство Украины и заявил, что Беларусь поддерживает единую Украинскую державу и выступает против федерализации страны.

«Турчинова я знаю давно, он еще во времена Ющенко приезжал к нам. Он всегда вызывает положительные эмоции. Это порядочный, честный человек, религиозный. Он написал десятки книг и защитил докторскую диссертацию. Он, правда, чрезмерно националистичный. Но это нормальный человек, это не абсолютное зло, он проукраинский», - сказал Лукашенко.

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Он также заявил, что все опасения украинской стороны о том, что с территории Беларуси будет осуществляться военная агрессия против Украины, не обоснованы.

«Вы меня в Киеве на танке не увидите. Я приеду в Киев на трактор с плугом, чтобы помочь украинцам посеять», - отметил Лукашенко.

Президент Беларуси выразил обеспокоенность событиями, которые происходят на юго-востоке Украины.

«Вы же прекрасно понимаете, для чего нужна федерализация. И прекрасно понимаете, к чему может привести эта федерализация. Если мы зафиксируем юридически, фактически руками украинцев раскол Украины на восток и запад, завтра не исключена возможность, что кто-то от этой федерации захочет отобрать часть», - сказал Лукашенко.

«Или, как минимум, попытаются играть здесь на востоке одни, на западе - другие. Нам, белорусам, это надо? Нет, мы хотим, чтобы Украина была единой, целостной, внеблоковой страной», - продолжил он.

«Наверное, нашим братьям-россиянам не нравится позиция, которую я занял против федерализации. Но я бы был нечестным человеком, если бы обошел эту тему, а был бы подлецом, если бы сказал не то, что думаю, начал поддерживать какую-то точку зрения некоторых россиян, которые выступают за федерализацию», - сказал Лукашенко.

При этом он заявил, что Украина «от сотрудничества с Россией и Беларусью никуда не денется».

«Это невозможно сегодня не сотрудничать», - отметил президент Беларуси.

Лукашенко подчеркнул, что даже во время нынешнего кризиса в Украине он видит «огромное желание власти сотрудничать с важных направлений с Россией, даже через Беларусь».

«Так зачем же нам нагнетать обстановку, создавать какой-то неуправляемый или управляемый хаос в Украине. Я категорически против этого, пусть это не нравится одним, может не нравится другим. Но Украина должна быть единой и целостной, народ там этого заслужил», - подчеркнул президент Беларуси.