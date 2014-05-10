Шкиряк заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов

23:00, 10 мая 2014
Политика
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Политик также заявил, что в ближайшее время он отправится на восток Украины.

Фото УНИАН

Кандидат в президенты Украины Зорян Шкиряк заявил, что просит избирателей не учитывать его кандидатуру в ходе голосования на выборах главы государства 25 мая. 

Соответствующее заявление он сделал в эфире НТКУ, которая транслировала дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко, Василия Цушко, Зоряна Шкиряка. 

«Сегодня я заявляю о том, что прекращаю участие в президентской кампании и прошу в бюллетенях мою фамилия не учитывать», - цитируют Шкиряка «Факты».

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Шкиряк поблагодарил всех, кто его поддерживал и критиковал. При этом он выразил намерение оказывать помощь будущему президенту. Политик также заявил, что в ближайшее время он отправится на восток Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее Центризбирком снял с регистрации кандидатов Наталию Королевскую и Олега Царева по их просьбе.

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