ЦИК отменила регистрацию Королевской и Царёва кандидатами в президенты

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию Наталии Королевской и Олега Царёва кандидатами на пост президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 15 членов ЦИК.

Центризбирком также обязал их вернуть удостоверение кандидата на пост президента.

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Регистрация Королевской и Царёва была отменена на основании поданных ими в ЦИК заявлений.

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Напомним, подавать заявления о снятии своей кандидатуры с президентских выборов можно было по 1 мая включительно.

Таким образом, на пост президента Украины баллотируется 21 кандидат.