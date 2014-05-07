Силы АТО на Донбассе усилили четырьмя БТРами
15:54, 07 мая 2014Политика
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Это первая переданная партия из 40 запланированных боевых машин.
Переданные украинским военным в Донбасс боевые машины "БТР-4"
Об этом сообщает пресс-служба МВД,
Так в сообщении говорится, что одно из спецподразделений, участвующих в антитеррористической операции, сегодня получило первые четыре БТР-4 с 40 запланированных боевых машин.
Напомним, как сообщал УНИАН ранее, с начала проведения антитеррористической операции на Донбассе погибло 14 украинских военнослужащих, еще 66 получили ранения. Однако в тоже время глава СБУ Валентин Наливайченко заявил, что за последние дни было уничтожено около 30 тяжело вооруженных боевиков.
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