СМИ: В Краматорске взорвали несколько автобусов и троллейбусов

15:11, 03 мая 2014
Политика
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В городе террористы пытаются препятствовать антитеррористической операции.

Подожжен троллейбус в Краматорске / Lifenews.ru

У гостиницы в Краматорске взорвано два автобуса, слышится стрельба, передает Lifenews.

"На улицах горят маршрутки и троллейбусы. Слышится стрельба", - сообщает издание со ссылкой на очевидца.

Как утверждает издание, местные жители сами подожгли несколько троллейбусов и автобусов, перекрыв таким образом подъезд для тяжелой военной техники украинских военных.

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