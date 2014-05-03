СМИ: В Краматорске взорвали несколько автобусов и троллейбусов

У гостиницы в Краматорске взорвано два автобуса, слышится стрельба, передает Lifenews.

"На улицах горят маршрутки и троллейбусы. Слышится стрельба", - сообщает издание со ссылкой на очевидца.

Как утверждает издание, местные жители сами подожгли несколько троллейбусов и автобусов, перекрыв таким образом подъезд для тяжелой военной техники украинских военных.