СМИ: В Краматорске взорвали несколько автобусов и троллейбусов
15:11, 03 мая 2014Политика
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В городе террористы пытаются препятствовать антитеррористической операции.
Подожжен троллейбус в Краматорске / Lifenews.ru
У гостиницы в Краматорске взорвано два автобуса, слышится стрельба, передает Lifenews.
"На улицах горят маршрутки и троллейбусы. Слышится стрельба", - сообщает издание со ссылкой на очевидца.
Как утверждает издание, местные жители сами подожгли несколько троллейбусов и автобусов, перекрыв таким образом подъезд для тяжелой военной техники украинских военных.
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