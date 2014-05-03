В Краматорске освободили захваченное сепаратистами здание СБУ

Сегодня в Краматорске Донецкой области в ходе антитеррористической операции освобождено от сепаратистов городское управление СБУ.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, сейчас здание находится под контролем Национальной гвардии Украины.

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Как сообщал УНИАН, 2 мая в районе Славянска и Краматорска началась активная фаза антитеррористической операции силами подразделений МВД, Нацгвардии и армии.

Сегодня ночью силы АТЦ полностью взяли под контроль аэропорт в г. Краматорске и все блокпосты вокруг этого города, а также освободили от сепаратистов телевышку.