В Краматорске освободили захваченное сепаратистами здание СБУ
14:59, 03 мая 2014Политика
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Сейчас здание находится под контролем Национальной гвардии Украины.
В Краматорске проходит антитеррористическая операция / REUTERS
Сегодня в Краматорске Донецкой области в ходе антитеррористической операции освобождено от сепаратистов городское управление СБУ.
Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, сейчас здание находится под контролем Национальной гвардии Украины.
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Как сообщал УНИАН, 2 мая в районе Славянска и Краматорска началась активная фаза антитеррористической операции силами подразделений МВД, Нацгвардии и армии.
Сегодня ночью силы АТЦ полностью взяли под контроль аэропорт в г. Краматорске и все блокпосты вокруг этого города, а также освободили от сепаратистов телевышку.
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