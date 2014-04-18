В Краматорске освободили захваченную телевышку и отключили российские каналы

Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) совместно с сотрудниками СБУ освободили захваченный вооруженными лицами радиопередающий центр в Краматорске и отключили вещание российских каналов.

Читайте такжеНа захваченной в Краматорске телевышке террористы устанавливают свое оборудование

Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы концерна Павел Билоножко.

Как ранее сообщал УНИАН, вчера, 17 апреля, вооруженные лица проникли на территорию радиопередающего центра Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) в Краматорске (Донецкая обл.), и начали устанавливать на захваченном объекте свое спутниковое оборудование.

«Вооруженные лица работают по такой же схеме, как и в Крыму, только, наверное, по более усовершенствованной, потому что они зашли со своим спутниковым оборудованием. Кроме того, что выключают наше оборудование, они устанавливают какое-то свое», - сказал тогда Билоножко.