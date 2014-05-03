В Краматорске возобновили вещание украинских телеканалов – МВД

В Краматорске после освобождения силами антитеррористической операции местного телецентра от террористов возобновлено вещание украинских телеканалов. Телецентр работает в штатном режиме.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, в ходе освобождения телецентра силы армии и Национальной гвардии оттеснили террористов.

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В помещениях телецентра, где располагались террористы, найдены патроны от автомата Калашникова, листовки сепаратистского содержания, несколько молитвенников, выпущенных в Москве и Санкт-Петербурге, а также рукописные записки относительно включения российских телеканалов.

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Как сообщал УНИАН, 2 мая в районе Славянска и Краматорска началась активная фаза антитеррористической операции силами подразделений МВД, Нацгвардии и армии.