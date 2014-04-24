МИД России призывает миссию ОБСЕ в Украине добиться допуска к «народному губернатору» Губареву

МИД России призывает миссию ОБСЕ в Украине добиться допуска к так называемому «народному губернатору» Павлу Губареву.

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, размещенном на сайте министерства.

«Мы направляем официальное обращение в ОБСЕ, чтобы миссия этой организации в Украине немедленно добилась допуска к Губареву, - говорится в заявлении. - Аналогичный документ отправляем в Международный Комитет Красного Креста в Женеве, в мандат которого, в том числе, входит посещение заключенных в местах их содержания».

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МИД РФ заявляет о готовности добиваться немедленного доступа к Губареву для того, чтобы убедиться, «что у него все в порядке со здоровьем». «Конечно же, продолжим усилия, направленные на то, чтобы обеспечить его немедленное освобождение как политического заключенного»,- говорится в заявлении.

Лавров отмечает, что «сегодня мы получили не очень хорошую, тревожную новость о том, что у Губарева плохо со здоровьем».

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Как сообщал УНИАН, 1 марта в Донецке во время митинга Губарев был избран сторонниками России "народным губернатором". 6 марта сотрудники СБУ с участием бойцов спецподразделения “Альфа” задержали Губарева в рамках открытого уголовного производства по ст. ст. 109, 110 и 341 УК Украины. 7 марта Шевченковский районный суд Киева избрал Губареву меру пресечения свободы в виде двух месяцев ареста.