Оружие у военных в Славянске изъял российский спецназовец и снайпер с Майдана - СБУ

Действиями вооруженных лиц, которые незаконно удерживали военнослужащих 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВДВ ВС Украины в г. Славянск Донецкой области, руководил полковник ГРУ ГШ ВС РФ Игорь Стрелков.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, это засвидетельствовал один из украинских десантников, задержанных группой вооруженных лиц на въезде в г. Краматорск 16 апреля.

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По его словам, изъятие автоматического оружия происходило под личным руководством Стрелкова. При этом российский офицер склонял украинских военных переходить на сторону незаконного вооруженного формирования, обещая высокие зарплаты и другие материальные выгоды.

«Отказаться от выполнения воинского долга требовал и присутствующий там российский диверсант по прозвищу «Ромашка», который кичился, что в составе снайперской группы находился на Майдане Незалежности в Киеве во время массовых акций протеста», - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что гражданин России Игорь Иванович Стрелков Службой безопасности Украины объявлен в розыск. В отношении него начато уголовное производство по факту организации умышленного убийства и совершения действий во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, проведения диверсионно-подрывной деятельности, а также организации массовых беспорядков на территории восточных областей Украины.