В Донецкой области захватили райотдел милиции - Аваков
11:00, 12 апреля 2014Политика
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что вооруженные люди захватили райотдел милиции в Славянске (Донецкая область).
Аваков сообщил о захвате РОВД
"9.30. А пока в Славянске вооруженные люди в камуфляже захватили райотдел милиции. Вот тут реакция будет очень жесткой. Как и разница между протестующим и террористом", - написал глава МВД на своей странице в Facebook в субботу утром.
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Как сообщили 5-му каналу в пресс-службе ГУМВД Донецкой области, на момент захвата было до 6 неизвестных вооруженных людей в камуфляжах. Они несколько раз выстрелили в воздух, а затем штурмовали райотдел.
Милиция пока не дает информации, как действовали ее сотрудники в момент захвата.
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