В Донецкой области захватили райотдел милиции - Аваков

"9.30. А пока в Славянске вооруженные люди в камуфляже захватили райотдел милиции. Вот тут реакция будет очень жесткой. Как и разница между протестующим и террористом", - написал глава МВД на своей странице в Facebook в субботу утром.

Читайте такжеСепаратисты ночью штурмовали прокуратуру Донецка, под утро здание освободили

Как сообщили 5-му каналу в пресс-службе ГУМВД Донецкой области, на момент захвата было до 6 неизвестных вооруженных людей в камуфляжах. Они несколько раз выстрелили в воздух, а затем штурмовали райотдел.

Милиция пока не дает информации, как действовали ее сотрудники в момент захвата.