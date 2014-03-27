Аксенов предложил создать в Крыму игорную зону

Самоназванный премьер Крыма предложил создать в Крыму игорную зону.

Нелегитимный премьер-министр Крыма Сергей Аксенов предложил создать на полуострове игорную зону, сообщает Крыминформ. "Есть поручение изучить этот вопрос", - сказал Аксенов. Читайте такжеАксенов обещает, что Крым не подведет Путина Аксенов добавил, что сейчас Совет министров Крыма анализирует ситуацию. Об итогах работы будет доложено руководству страны.

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