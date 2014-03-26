Украина потребует от РФ компенсаций за утраченное в Крыму имущество - Минобороны

Как передает корреспонденту УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил заместитель министра обороны Леонид Поляков

Он отметил, что с понедельника личный состав батальона морской пехоты, который дислоцировался в Феодосии, находится в Киеве на базе президентского полка, с ними проводятся мероприятия реабилитации. Численность - 130 человек, командир и его заместитель находятся в плену, а остальные определяются на территории Крыма - увольняться им или нет. Также вышла парашютно-десантная рота в количестве 80 человек из Перевального. Проводятся переговоры на межгосударственном уровне относительно порядка выхода остальных, добавил поляков.

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"Относительно того с техникой ли и вооружением, единственное, что могу сказать - ведутся переговоры. И если нам удастся часть, потому что понятно, что то, что уже повреждено, например, не будет выведено, что-то было потеряно, но если какую-то часть мы сможем вывести, то хорошо, а если нет, то нами будут выставлены счета через процедуры в международных судах как другое имущество, так и военное, государственное. Мы будем требовать возмещения», - сказал Поляков.