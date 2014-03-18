Фирташ может выйти под залог уже сегодня - СМИ

Арестованный в Вене украинский олигарх Дмитрий Фирташ может выйти на свободу уже во вторник под рекордный для австрийской судебной системы залог в 125 миллионов евро. Об сообщает ТСН.ua со ссылкой на издание krone.at.

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По информации австрийских журналистов, именно на вторник заявлен перевод суммы залога на депозитный счет суда. Как известно, адвокатом у украинского олигарха является бывший министр юстиции Австрии Дитер Бемдорфер.

Параллельно с этим, судебные органы США продолжают требовать экстрадиции Фирташа для осуществления правосудия в Чикаго, где ему угрожает пожизненное заключение.

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Как ранее сообщал УНИАН, суд австрийской федеральной земли Вена назначил бизнесмену Дмитрию Фирташу залог в 125 миллионов евро и запретил покидать Австрию на время слушаний.

Правоохранительные органы Австрии по запросу ФБР США задержали в Вене Дмитрия Фирташа. По информации Reuters, 48-летний бизнесмен был задержан по предъявленным органами США подозрению во взяточничестве и преступные намерения”.

В свою очередь, в Group DF считают, что задержание Дмитрия Фирташа не связано ни с ситуацией в Украине, ни с деятельностью группы в Европе и Америке.

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"Нам известно, что действия правоохранительных органов Австрии насчет Дмитрия Фирташа не связаны ни с ситуацией в Украине, ни с деятельностью группы в Европе и Америке, а касаются инвестиционного проекта 2006 года", - подчеркивается в сообщении пресс-службы группы.

Также в компании отметили, что уверены: данный инцидент является недоразумением и будет решен в ближайшее время.