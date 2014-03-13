Фирташ арестован в Вене по просьбе ФБР

Продолжение: В компании Фирташа пояснили, за что бизнесмена задержали в Вене.

Австрийская полиция арестовала в Вене 48-летнего украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа, сообщает Газета.ru со ссылкой на Reuters.

Бизнесмен арестован по запросу ФБР по подозрению в причастности к созданию организованной преступной группы, Фирташ, как и братья Клюевы ведет свой бизнес и в Австрии, где сосредоточены штаб-квартиры их компаний.

Он находится под следствием ФБР с 2006 года.

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Как сообщает австрийская газета Die Presse, глава федеральной уголовной полиции Австрии уточнил, что его арест не имеет ничего общего с событиями происходящими в Украине.

В свою очередь, МИД Украины подтверждает задержание в Австрии бизнесмена Дмитрия Фирташа.