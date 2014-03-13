В компании Фирташа пояснили, за что бизнесмена задержали в Вене
17:56, 13 марта 2014Политика
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В Group DF считают, что задержание Дмитрия Фирташа не связано ни с ситуацией в Украине, ни с деятельностью группы в Европе и Америке.
В Group DF пояснили, за что Фирташа задержали в Австрии
В группе компаний Group DF, объединяющей активы украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, подтвердили распространенную в СМИ информацию о задержании Фирташа в Вене.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе группы.
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"Нам известно, что действия правоохранительных органов Австрии в отношении Дмитрия Фирташа не связаны ни с ситуацией в Украине, ни с деятельностью группы в Европе и Америке, а касается инвестиционного проекта 2006 года", - подчеркивается в сообщении.
Также в компании отметили, что уверены: данный инцидент является недоразумением и будет разрешен в самое ближайшее время.
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