В компании Фирташа пояснили, за что бизнесмена задержали в Вене

В группе компаний Group DF, объединяющей активы украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, подтвердили распространенную в СМИ информацию о задержании Фирташа в Вене.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе группы.

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"Нам известно, что действия правоохранительных органов Австрии в отношении Дмитрия Фирташа не связаны ни с ситуацией в Украине, ни с деятельностью группы в Европе и Америке, а касается инвестиционного проекта 2006 года", - подчеркивается в сообщении.

Также в компании отметили, что уверены: данный инцидент является недоразумением и будет разрешен в самое ближайшее время.