Суд отпускает Фирташа под залог в 125 млн евро и готовит экстрадицию в США

Кроме того, суд назначил ему залог в 125 миллионов евро и запрет покидать Австрию на время слушаний, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

«Дело об экстрадиции открыто. Из опасений побега назначен залог в 125 миллионов евро. Кроме того, господин Фирташ не сможет покидать Австрию», - сообщил сотрудник пресс-службы суда Андреас Хаутц.

Хаутц пояснил, что в настоящее время Фирташ находится под арестом, но будет отпущен, если будет внесен залог. Хаутц не смог сказать, сколько продлятся слушания по делу об экстрадиции.

Как сообщал УНИАН, правоохранительные органы Австрии по запросу ФБР США задержали в Вене Дмитрия Фирташа. По информации Reuters, 48-летний бизнесмен был задержан по выдвинутым органами США подозрению ”в взяточничестве и преступных намерениях”.

В свою очередь, в Group DF считают, что задержание Дмитрия Фирташа не связано ни с ситуацией в Украине, ни с деятельностью группы в Европе и Америке.

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"Нам известно, что действия правоохранительных органов Австрии в отношении Дмитрия Фирташа не связаны ни с ситуацией в Украине, ни с деятельностью группы в Европе и Америке, а касается инвестиционного проекта 2006 года", - подчеркивается в сообщении пресс-службы группы.

Также в компании отметили, что уверены: данный инцидент является недоразумением и будет разрешен в самое ближайшее время.