В Харькове пророссийские молодчики громили офис "Просвиты". Два человека погибли

Об этом пишет пользователь соцсети Twitter.

"Фашистствующие молодчики в эти минуты разгромили офис "Просвиты" на ул. Рымарской и жгут ее", - пишет она.

По словам одного из активистов Правого Сектора, который находится в здании Просвиты, несколько десятков людей из числа приверженцев сепаратизма и присоединения Харьковщины к России, пошли на штурм.

"Только что нам выбили несколько окон и разбили нашу машину", - сообщил журналисту 057 активист.

Также члены Правого Сектора просят журналистов, активистов Евромайдана и просто патриотически настроенных харьковчан подойти к зданию Просвиты, чтобы помочь прекратить провокацию.

Рядом с офисом Просвиты находится офис организации Патриот Украины.

В Фейсбук-сообществе ЕвроМайдан сообщается, что атакующие бросают коктейли молотова.

Слышны взрывы и звуки, похожие на выстрелы. Прохожих к месту происшествия не пускают, автомобили отправляют в объезд.

На месте находятся автомобили милиции.

Как сообщает «АТН», в данный момент происходит драка между активистами «Патриот Украины» и молодыми людьми спортивного телосложения. Информацию подтвердили члены организации «Патриот Украины».

Члены организации говорят, что оказались заблокированы в помещении. Есть раненые.

23.52. Мэр Харькова Геннадиц Кернес заявил, что на улице Рымарской погибло два человека и ранены пять

23.56 К зданию на улицу Рымарская, 18 приехал городской голова Геннадий Кернес