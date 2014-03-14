В Харькове пророссийские молодчики громили офис "Просвиты". Два человека погибли
В Харькове пророссийские молодчики разгромили офис Всеукраинского общества „Просвита“ имени Тараса Шевченко».
Об этом пишет пользователь соцсети Twitter.
"Фашистствующие молодчики в эти минуты разгромили офис "Просвиты" на ул. Рымарской и жгут ее", - пишет она.
По словам одного из активистов Правого Сектора, который находится в здании Просвиты, несколько десятков людей из числа приверженцев сепаратизма и присоединения Харьковщины к России, пошли на штурм.
"Только что нам выбили несколько окон и разбили нашу машину", - сообщил журналисту 057 активист.
Также члены Правого Сектора просят журналистов, активистов Евромайдана и просто патриотически настроенных харьковчан подойти к зданию Просвиты, чтобы помочь прекратить провокацию.
Рядом с офисом Просвиты находится офис организации Патриот Украины.
В Фейсбук-сообществе ЕвроМайдан сообщается, что атакующие бросают коктейли молотова.
Слышны взрывы и звуки, похожие на выстрелы. Прохожих к месту происшествия не пускают, автомобили отправляют в объезд.
На месте находятся автомобили милиции.
Как сообщает «АТН», в данный момент происходит драка между активистами «Патриот Украины» и молодыми людьми спортивного телосложения. Информацию подтвердили члены организации «Патриот Украины».
Члены организации говорят, что оказались заблокированы в помещении. Есть раненые.
23.52. Мэр Харькова Геннадиц Кернес заявил, что на улице Рымарской погибло два человека и ранены пять
23.56 К зданию на улицу Рымарская, 18 приехал городской голова Геннадий Кернес