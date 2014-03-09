ГПУ контролирует расследование по факту захвата здания Луганской ОГА - пресс-служба

Как сообщили УНИАН в пресс - службе ГПУ, Ленинский районный отдел ЛГУ ГУМВД Украины начал досудебное расследование в уголовном производстве по факту захвата здания Луганской ОГА.

«Указанные действия содержат признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений), ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки), ч. 1 ст. 109 (действия , направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч.1 ст. 338 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины», - отмечается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН , в Луганске пророссийские митингующие , выступающие за федерализацию , сегодня ворвались в ОГА в кабинет губернатора области Михаила Болотских и заставили его написать заявление об отставке.

На флагштоке у администрации митингующие подняли флаг РФ и флаг Победы.

На площади находилось около 10 тыс. человек , присутствующие милиционеры не смогли обеспечить правопорядок, поскольку объяснили это, что не могут арестовать всех активистов.

Люди на площади пели гимн России.

Сообщество Евромайдан сообщает о том , что в Луганск прибыло очень много российских автобусов с митингующими.