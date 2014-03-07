Тарута гарантирует безопасность жителей Донецкого региона

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе заседания Общественного совета при Донецкой ОГА.

«Со стороны власти и правоохранительных органов будет обеспечена максимальная безопасность всех, кто находится в Донецке и других городах области. Для этого мы усилили правоохранительные органы, проведя ряд кадровых изменений. И вы увидели, как за два дня изменилась ситуация»,- сказал Тарута.

Глава облгосадминистрации еще раз подчеркнул, что региональные власти совместно с правоохранителями на сегодня полностью контролируют обстановку в области.

В настоящее время также проводится работа по пресечению призывов радикально настроенных элементов к насилию и расколу.

Тарута также отметил, что сегодня органами местного самоуправления, представителями общественных организаций ведется работа по объединению жителей донецкого региона вокруг идеи мира и единства Украины, но при сохранении дружественных отношения с Россией.

«Я полагаю, что, объединившись вокруг этих ценностей, у нас не будет больше конфронтации. Мы хотим строить новую, счастливую и процветающую жизнь в Донбассе»,- подытожил губернатор.