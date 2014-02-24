В ЦИК пообещали, что президентские выборы пройдут по международным стандартам

Центральная избирательная комиссия гарантирует проведение выборов Президента в соответствии с международными стандартами и законами Украины.

Об этом УНИАН сообщил председатель ЦИК Михаил Охендовский.

“Комиссия работает в абсолютно штатном режиме. Все члены комиссии отдают себе отчет относительно возложенной на них ответственности. Будучи одним из немногих, наряду с Верховной Радой, легитимных государственных органов, комиссия гарантирует украинскому народу проведение выборов президента в полном соответствии с международными избирательными стандартами и законодательством Украины", - сказал он.

Читайте такжеЦИК: Завтра автоматически стартует президентская избирательная кампания

Охендовский напомнил, что избирательная кампания начинается завтра, 25 февраля, и с этого дня начинается и выдвижение кандидатов в президенты.

В то же время, председатель ЦИК отметил, что календарный план основных организационных мероприятий по подготовке выборов уже сегодня будет размещен на веб-сайте ЦИК.

Охендовский также заметил, что, начиная с 22 февраля, ЦИК вплотную занимается вопросами подготовки досрочных выборов Президента Украины.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля Верховная Рада приняла постановление "О самоустранении Президента Украины от выполнения конституционных полномочий".

Этим постановлением внеочередные выборы Президента назначены на 25 мая 2014 года.