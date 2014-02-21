Досрочные выборы Президента возможны лишь после заявления Януковича об отставке на заседании ВР – эксперты

Так, проанализировав сегодняшнее заявление Януковича о досрочных президентских выборах, аналитики компании «ЛІГА.ЗАКОН» напоминают, что согласно законодательству Президент может «инициировать» досрочные президентские выборы исключительно подав заявление об отставке. При этом отставка вступает в силу лишь с момента личного провозглашения Президентом заявления об отставке на заседании Верховной Рады (ст. 109 Конституции). Принятие отставки со стороны парламента не требуется, пишет ЮРЛИГА в своей правовой справке.

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После этого Верховная Рада обязана принять постановление о назначении досрочных президентских выборов. Дата выборов назначается не ранее чем на 90-й день с момента принятия соответствующего постановления (ч. 2 ст. 17 Закона «О выборах Президента Украины»).

После провозглашения заявления Президента об отставке его обязанности (за рядом исключений) выполняет премьер-министр (ст. 112 Конституции).

По мнению эксперта Михаила Савчина, директора Центра правотворчества Ужгородского национального университета, Президент Украины может заявить об отставке в любой момент по своему усмотрению. В частности, заявление может быть обосновано состоянием его здоровья, что делает невозможным выполнение Президентом своих обязанностей. При этом обязанности доказывать наличие оснований для отставки в случае подачи соответствующего заявления законодательством не предусмотрено.

Как сообщалось, одним из пунктов подписанного сегодня соглашения о выходе из политического кризиса предусматрено проведение досрочных президентских выборов до декабря 2014 года.

Как сообщал УНИАН, сегодня Янукович объявил, что инициирует досрочные президентские выборы и возвращение к Конституции 2004 года с перераспределением полномочий в сторону парламентской республики.

Янукович призвал также начать процедуру формирования в стране правительства национального доверия.