В Херсоне задержали парней, которые бросали «коктейли Молотова» в офис ПР

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Секторе по связям с общественностью УМВД в Херсонской области, в милицию поступила оперативная информация, что группа молодых людей планирует противоправные действия возле офиса одной из партий. Примерно в 4.00 часа ночи сотрудники милиции задержали злоумышленников возле областного Дворца молодежи и студентов (ДМС) на ул. Перекопской. Агрессивно настроенные молодые люди во время задержания оказали сопротивление.

В сообщении указывается, что на момент задержания экстремисты успели бросить три бутылки с зажигательной смесью в помещение офиса Днепровской районной организации Партии регионов, расположенное на 2 этаже ДМС. Возгорание не произошло, поскольку одна бутылка не попала в окно, вторая застряла между двойной оконной рамой, третья просто не разбилась.

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Во время осмотра места происшествия установлено, что злоумышленники разбили стекло в офисе политической партии, бросив бутылку с легковоспламеняющейся смесью. Также оперативники изъяли пакет с остатками этого вещества, перчатки и нож.

В результате инцидента имущество офиса партии не было повреждено.

Задержанных доставили в Днепровский райотдел милиции. Всем задержанным от 22 до 24 лет, они безработные. Парни рассказали, что являются сторонниками радикальных взглядов. Учитывая события, которые происходят в государстве, решили присоединиться к беспорядкам.

«Мы выяснили, что легковоспламеняющуюся смесь правонарушители изготовили в помещении гаража. Технологию приготовления узнали в Интернете, а необходимые компоненты приобрели в строительном магазине», – сообщил начальник УБОП облУМВД Глеб Мельниченко.

Злоумышленники задержаны в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следственным отделом Днепровского райотдела милиции УМВД начато уголовное производство по ч.3 ст.15 (покушение на преступление) и ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.