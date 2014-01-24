Парубий: на Грушевского «беркутовцы» применяют гранаты, переделанные под боевые
02:13, 24 января 2014Политика
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Народный депутат от «Батькивщины» Андрей Парубий утверждает, что бойцы спецподразделения МВД «Беркут» применяют против активистов на улице Грушевского гранаты, переделанные под боевые.
Парубий утверждает, что «беркутовцы» применяют к активистов на Грушевского гранаты, переделанные под боевые
Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат заявил на брифинге в штабе национального сопротивления.
«Мы сообщали о том, что работники« Беркута », люди, которые стоят по ту сторону баррикад, что они фактически делают гранаты самодельные, которыми и ранят людей, стоящих на баррикадах», - сказал Парубий и отметил, что только что удалось получить образцы таких гранат, которые «работают как боевые гранаты и работают на уничтожение».
Парубий продемонстрировал две гранаты, обмотанные скотчем, с гайками и гвоздями.
«Это образец того, как они переделывают якобы гранату военную, которая является звукодымовой, под боевую гранату, которыми поражают мирных граждан, протестующих», - сказал он.
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