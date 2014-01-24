Парубий: на Грушевского «беркутовцы» применяют гранаты, переделанные под боевые

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат заявил на брифинге в штабе национального сопротивления.

«Мы сообщали о том, что работники« Беркута », люди, которые стоят по ту сторону баррикад, что они фактически делают гранаты самодельные, которыми и ранят людей, стоящих на баррикадах», - сказал Парубий и отметил, что только что удалось получить образцы таких гранат, которые «работают как боевые гранаты и работают на уничтожение».

Парубий продемонстрировал две гранаты, обмотанные скотчем, с гайками и гвоздями.

«Это образец того, как они переделывают якобы гранату военную, которая является звукодымовой, под боевую гранату, которыми поражают мирных граждан, протестующих», - сказал он.