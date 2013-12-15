В Мариинском парке в Киеве продолжается митинг сторонников ПР

Как передает корреспондент УНИАН, на площади Конституции в парке находится более 10 тысяч человек, еще несколько тысяч человек рассредоточены по всему парку.

Митинг начался с выступлений народных депутатов от Партии регионов Михаила Чечетова и Нестора Шуфрича, которые поблагодарили собравшихся за поддержку Президента Виктора Януковича.

Шуфрич отметил, что митинг переместился с Европейской площади в Мариинский парк во избежание провокаций.

Сейчас перед собравшимися выступают народные депутаты от Партии регионов, артисты и общественные деятели.

Согласно сообщению пресс-службы Партии регионов, размещенном на официальном сайте, митинг является бессрочным и будет продолжаться до тех пор, пока ситуация в стране не стабилизируется.

“На митинг приехали граждане из разных регионов страны, выступающие против эскалации конфликта и раскола страны, среди которых - представители трудовых коллективов, студенты, пенсионеры, госслужащие, народные депутаты, политики. Все они стремятся к одному - стабилизации ситуации в стране, достижению мира и согласия в обществе”, - говорится в сообщении пресс-службы.