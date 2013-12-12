В квартире Корчинского проведен обыск

В квартире лидера “Братства” Дмитрия Корчинского был проведен обыск.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Братства”, милиционеры выбили дверь, адвокаты допущены не были. “В квартире в то время находилась племянница Корчинского, ее семимесячный ребенок и кот”, - говорится в сообщении.

Адвокат Корчинского Ярослав Толкачев рассказал, что обыск был проведен на основании решения суда в рамках уголовного дела по расследованию массовых беспорядков на ул. Банковой в Киеве 1 декабря. По словам адвоката, Корчинский проходит как подозреваемый.

В то же время, самого Корчинского в квартире в момент обыска не было, и сегодня он объявлен в розыск.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 21 ноября проходят массовые акции протеста граждан, которые требуют евроинтеграции Украины. После жестокого разгона «беркутовцами» Евромайдана в ночь на 30 ноября в Киеве акции протеста по всей стране усилились. 1 декабря в Украине прошла самая массовая в истории акция гражданского протеста, в которой только в Киеве приняли участие свыше полмиллиона человек.

В тот же день около полутысячи молодчиков спортивного телосложения прорвали кордон милиции и имитировали штурм Администрации Президента. Они вели себя очень агрессивно. Журналисты, которые были на месте происшествия, отмечали, что провокаторы выкрикивали лозунги на украинском языке, а общались между собой на российском. Они бросали в спецназовцев различные предметы, в частности камни и «коктейли Молотова». Кроме того, парни демонстрировали хорошее владение навыками противодействия бойцам силовых структур и знание тактики их поведения.

Позднее МВД Украины сообщило, что к правонарушениям возле АП причастны свыше 300 радикально настроенных членов организации «Братство», которые действовали под наблюдением Корчинского.

ТСН со ссылкой на свои источники сообщило, что Корчинский выехал за границу.

5 декабря жена Корчинского Оксана отрицала, что ее муж координировал молодчиков, которые спровоцировали драку с милицией на Банковой 1 декабря, и утверждает, что там была самоорганизовавшаяся радикально настроенная молодежь. Также Корчинская отказалась говорить, где сейчас находится ее муж: “Я не скажу вам, где Дмитрий”.

В тот же день заместитель прокурора Киева Сергей Софиев сообщил, что прокуратура будет хлопотать в суде об аресте Корчинского в связи с подозрением в организации массовых беспорядков на Банковой.