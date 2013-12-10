Десяток человек пострадали во время уничтожения палаточного городка на Лютеранской

Кое-кто называет цифру в 15 пострадавших, - говорится в эфире "Общественного телевидения".

В давке и во время падения получили ушибы, кто прыгал в огонь во время атаки "Беркута", передает ТСН.

Пострадавшие есть даже в рядах силовиков.

Один боец внутренних войск потерял сознание. Говорят, что он надышался газа.

Пока никто из пострадавших не госпитализирован.