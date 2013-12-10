Десяток человек пострадали во время уничтожения палаточного городка на Лютеранской
06:40, 10 декабря 2013Политика
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Во время уничтожения баррикад на углу улиц Лютеранской и Банковой в давке пострадало как минимум десять человек.
Кое-кто называет цифру в 15 пострадавших, - говорится в эфире "Общественного телевидения".
В давке и во время падения получили ушибы, кто прыгал в огонь во время атаки "Беркута", передает ТСН.
Пострадавшие есть даже в рядах силовиков.
Один боец внутренних войск потерял сознание. Говорят, что он надышался газа.
Пока никто из пострадавших не госпитализирован.
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