Десяток человек пострадали во время уничтожения палаточного городка на Лютеранской

06:40, 10 декабря 2013
Политика
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Во время уничтожения баррикад на углу улиц Лютеранской и Банковой в давке пострадало как минимум десять человек.

 Кое-кто называет цифру в 15 пострадавших, - говорится в эфире "Общественного телевидения".

В давке и во время падения получили ушибы, кто прыгал в огонь во время атаки "Беркута", передает ТСН.

Пострадавшие есть даже в рядах силовиков.

Один боец внутренних войск потерял сознание. Говорят, что он надышался газа.

Пока никто из пострадавших не госпитализирован.

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