Омбудсмен открыла производство в связи с разгоном Евромайдана

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская открыла производство по сообщениям, распространенными в средствах массовой информации, относительно событий, которые произошли в ночь на 30 ноября 2013 года на Майдане Незалежности в Киеве.

Об этом говорится в заявлении Омбудсмена, переданном УНИАН.

В частности, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека заявляет, что Конституция Украины гарантирует каждому право собираться мирно, без оружия и проводить собрания, митинги, шествия и демонстрации. Аналогичные гарантии содержит статья 11 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, которая является частью национального законодательства Украины.

«Однако ночью 30 ноября 2013 года работники милиции, применив грубую силу, прекратили мирное собрание. Видеозаписи этих событий, которые находятся в публичном доступе, свидетельствуют о том, что физическая сила, примененная работниками милиции, была чрезмерной, - отмечает Лутковская. - В связи с этим по собственной инициативе открыто производство Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека по сообщениям, распространенными в средствах массовой информации относительно событий, которые произошли в ночь на 30 ноября 2013 года на Майдане Незалежности в Киеве».

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Цель производства – инициировать соответствующее расследование Генеральной прокуратурой Украины относительно законности действий сотрудников милиции, применения ими спецсредств, задержания лиц и доставки их в отделение милиции, удостовериться в его прозрачности и эффективности, а также обеспечить информирование общественности об ответственности тех лиц, которые нарушили закон.

В связи с тем, что вопрос применения спецсредств необходимо рассматривать как в целом, так и учитывая каждую конкретную ситуацию, Лутковская обращается с предложением к тем, кто считает себя пострадавшим от применения силы со стороны работников милиции 30 ноября 2013 года, обратиться с заявлением к Уполномоченному.

Кроме того, Лутковская еще раз обращается к народным депутатам Украины с просьбой рассмотреть и принять закон о мирных собраниях, как того требует уже второе решение Европейского суда по правам человека, в котором предусмотреть четкие правила для всех участников мирных собраний, и особенно – для работников милиции, в том числе предусмотрев исчерпывающий перечень оснований для вмешательства во время реализации права на мирные собрания, а также установить жесткие правила, которые регламентировали бы применение спецсредств во время прекращения собраний.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью «Беркут» жестоко разогнал Евромайдан в Киеве.