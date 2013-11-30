Журналисты показали новые кадры во время разгона Евромайдана (видео)
15:59, 30 ноября 2013Политика
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Сегодня около 4 утра несколько тысяч бойцов спецподразделения «Беркут» штурмовали несколько сот студентов, проводивших мирную акцию в поддержку евроинтеграции Украины.
Видео: 5 канал
На видеозаписях , обнародованных в интернете , видно , как бойцы " Беркута " вытесняют людей из-под монумента Независимости , при этом избивая их дубинками. Некоторых продолжали бить даже после того, как они падали. На кадрах также видно людей с окровавленными лицами. Официальной информации о пострадавших нет.
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