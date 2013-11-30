Журналисты показали новые кадры во время разгона Евромайдана (видео)

Видео: 5 канал

На видеозаписях , обнародованных в интернете , видно , как бойцы " Беркута " вытесняют людей из-под монумента Независимости , при этом избивая их дубинками. Некоторых продолжали бить даже после того, как они падали. На кадрах также видно людей с окровавленными лицами. Официальной информации о пострадавших нет.