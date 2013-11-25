В Киеве прокуратура открыла уголовное производство против митингующих

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

"Начато расследование по фактам применения со стороны участников митинга физической силы при препятствовании исполнению решения Окружного административного суда г. Киева о запрете устанавливать малые архитектурные формы (палатки) в центре города", - сообщили в пресс-службе.

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Как сообщалось, Кабинет министров Украины 21 ноября принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Соглашение предварительно планировалось подписать на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.

Акции граждан, недовольных этим решением правительства, начались во многих городах Украины.

В частности, в Киеве 24 ноября участники акции в поддержку евроинтеграции Украины приняли решение установить палатки на Европейской площади и Майдане Незалежности для проведения долгосрочной акции протеста.