Евродепутат: Тимошенко и ее соратники должны поставить интересы страны выше собственных

Такое мнение в эксклюзивном комментарии телеканалу БТБ высказал Александр Мирский, депутат Европарламента от Латвии.

«Большая часть евродепутатов от Латвии поддерживает вступление Украины в договор об Ассоциации и зону свободной торговли. Но все определяется не только Латвией. Основное — это, конечно, Европейский парламент. У Юлии Владимировны Тимошенко в Европейском парламенте есть много друзей и, соответственно, много лоббистов. Даже председатель комитета иностранных дел Европейского парламента — это бывший человек, который то ли официально, то ли неофициально считался советником Юлии Тимошенко. Можете себе представить. Это крупнейшая фракция в Европарламенте, около 260 депутатов, он ее представитель и он председатель комиссии по иностранным делам. Понятно, что его как друга Юлии Владимировны не очень устраивает все то, что здесь происходит. И поэтому у него будет своя позиция», — рассказал Мирский.

Он отметил, что Юлия Тимошенко и ее соратники пренебрегают интересами целой страны ради того, чтобы воспользоваться моментом для освобождения экс-премьера из заключения. Евродепутат считает такую тактику неприемлемой, поскольку интересы одного человека ставятся выше интересов целой страны и миллионов ее граждан.

«Это неправильно в любом случае. Я бы на месте госпожи Тимошенко сделал заявление, что договор об ассоциации, вне зависимости от того, находится она на свободе или в тюрьме, должен быть подписан. Потому что это судьба украинского народа. Было бы очень хорошо, если бы Юлия Владимировна дала ясный и четкий сигнал европейским структурам, что надо подписать этот договор об ассоциации. У меня сложилось такое мнение, что ее больше интересует собственная свобода, чем судьба Украины. Для сильного политика общественные интересы должны быть выше. Юлия Владимировна пользуется случаем, чтобы получить свободу в обмен на договор об ассоциации. Это неправильно», — резюмировал Александр Мирский.