Власенко: меня лишают права защищать Тимошенко, а Тимошенко - права на защиту

Об этом он заявил в интервью журналистам сегодня вечером после допроса в здании Генеральной прокуратуры Украины.

«На самом деле ситуация является абсурдной, сюрреалистической и шизофренической, но, к сожалению, это сегодняшние украинские реалии», - сказал Власенко. По его словам ему удалось прочитать часть обвинений и выяснилось, что в части из них вообще отсутствуют обвинения о нанесении Окунской телесных повреждений, которые якобы имели место в 2008 году, а экспертизы состоялись в 2013.

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«Мыльный пузырь. С такой же эффективностью могли меня обвинить, что я лично с Юлией Тимошенко подписывал газовые соглашения»,- отметил Власенко. Продолжая тему он добавил, что сегодня на допросе он получил еще три повестки на допросы, которые должны состояться завтра, послезавтра и в пятницу. По словам Власенко повестку можно вручить только за три дня до начала проведения каких-либо следственных действий. При этом Власенко предположил, что это делается для того, чтобы исключить его общение с миссией Кокса-Квасьневского, которая прибывает в Украину 12 ноября.

«Они решили занять мое время, чтобы я не занимался защитой Тимошенко, а ходил по этим абсурдным, ничем не подкрепленным обвинениям ... Таким образом, меня лишают права защищать Тимошенко, Юлию Тимошенко - права на защиту”, - подчеркнул Власенко. Одновременно он отметил, что по имеющейся у него информации сначала Генеральная прокуратура планировала выбрать для него меру пресечения в виде ареста, но после вмешательства и огласки информации народными депутатами что-то изменилось и было решено избрать меру пресечения в виде внесения денежного залога в сумме 1 млн грн.

Как отметил Власенко, эта сумма по этим обвинениям противоречит действующему законодательству, и затем было указано сумму более 22 тысяч грн. В то же время Власенко считает, что ему будет избрана другая мера пресечения, предусматривающая запрет выезда за пределы г.Киева, что также будет лишением возможности защищать интересы Тимошенко.

По его словам, решение суда о мере пресечения еще нет, поскольку он подписал соответствующие документы в 19.50, ему неизвестно каким образом и когда эти документы попадут в суд.

Отвечая на вопрос журналистов Власенко отметил, что ему неизвестно, какие будут происходить в последующие дни следственные действия. Кроме того, защитник Тимошенко отметил, что его вызвали сегодня на допрос в качестве свидетеля по совершенно другому делу.

«Это какие-то сталинские методы - вызвать в качестве свидетеля по одному делу, а дальше «мурыжить» второму делу», - отметил Власенко, добавив, что с теми обвинениями, которые ему предъявляются, ему может грозить наказание от штрафа до 3 лет лишения свободы.

«Это полный абсурд, полный фарс, полная профанация, даже сам факт того, что главное следственное управление Генпрокуратуры занимается расследование якобы факта бытового избиения» , - сказал Власенко, добавив, что на вопрос, который был адресован следователям, будут ли они расследовать, если им поступит не менее ста таких же дел, получил ответ: «Нет, это не наша парафия».

Следующий допрос Власенко должен состоятся завтра в 14.00.