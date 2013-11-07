Комитет ВР поддержал президентскую редакцию законопроекта о прокуратуре

За это решение проголосовало большинство членов комитета, сообщили в пресс-службе ПР.

Параллельно народные депутаты создали рабочую группу для доработки законопроекта, в которую войдут члены Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

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По словам народного депутата, члена парламентской фракции ПР Виталия Журавского, рабочая группа соберет все ценные предложения по данному вопросу с целью улучшить законопроект №3541.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 5 ноября сняла из рассмотрения законопроект о прокуратуре, принятый в первом чтении в 2009 году.

Снять из рассмотрения этот законопроект было необходимо, чтобы в парламент можно было внести президентский законопроект о прокуратуре, который получил вывод Венецианской комиссии.

На заседании Согласительного совета 4 ноября представитель Президента Украины в ВР Юрий Мирошниченко отметил, что законопроект о прокуратуре готов к рассмотрению в Верховной Раде.