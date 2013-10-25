Рыбак: Закон о прокуратуре рассмотрят в ноябре
23:39, 25 октября 2013Политика
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Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак надеется, что законопроект о прокуратуре народные депутаты рассмотрят на следующей пленарной неделе.
Рибак
Об этом он заявил в эфире 5 канала, пишет Украинская правда.
Рыбак сообщил, что парламент получил выводы и рекомендации "Венецианской комиссии" по законопроекту о прокуратуре, и выразил надежду, что на следующей пленарной неделе, которая пройдет с 5 по 8 ноября, документ будет рассмотрен.
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Кроме того, спикер парламента спрогнозировал, что тогда же депутаты рассмотрят законопроекты о реформе избирательного законодательства, а также законопроект о создании Национального бюро расследований.
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