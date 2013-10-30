Главное за день: обзор топ-новостей

Сегодня Украина выплатит МВФ большую сумму

Минфин перечислит Международному валютному фонду $ 532 млн, а Нацбанк - $ 112 млн. Таким образом, начинается период больших погашений перед МВФ.

Польша отказалась финансировать достройку нефтепровода "Одесса-Броды"

Польская государственная компания PERN Przyjazn отказалась выделить средства на мероприятия, необходимые для достройки украинского трубопровода "Одесса-Броды" в Польшу, что приведет к потере зарезервированного Европейским Союзом дофинансирования проекта в размере около 120 млн. евро.

СМИ: ЕС проверяет российские устройства с саммита G20 на предмет шпионажа

Руководство Европейского Союза распорядилось проверить все мобильные устройства, подаренные российской делегацией иностранным гостям во время саммита "Большой двадцатки", который проходил в Санкт-Петербурге 5-6 сентября, пишет итальянское издание "La Stampa".

Евросоюз может отложить ассоциацию с Украиной на 2014 год - МИД Польши

Европейский союз может перенести подписание Соглашения об ассоциации с Украиной на 2014 год, если украинская власть не успеет выполнить все необходимые условия для подписания этого документа к саммиту "Восточного партнерства" в ноябре этого года, сказал глава польского министерства иностранных дел Радослав Сикорский.

Россельхознадзор ограничил поставки украинского мяса

Россельхознадзор обнаружил несоответствие по микробиологическим показателям продукции украинских мясоперерабатывающих предприятий «ПКП Прилуки-Агропереработка" (Черниговская обл.) И «Тавр-Плюс» (Донецкая обл.), в связи с чем ведомство ограничило поставки товаров указанных предприятий в Российскую Федерацию.

Путин признан самым влиятельным человеком мира по версии Forbes

Президент России Владимир Путин возглавил список самых влиятельных людей мира, который ежегодно публикует журнал Forbes. В этом году он сместил с первого места рейтинга президента США Барака Обаму, который теперь занял второе место в списке. Третье место занял китайский лидер Си Цзиньпин, за ним расположился папа Римский Франциск, а замыкает пятерку самых влиятельных людей мира канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Россия заявила, что обсуждает с Украиной вопрос въезда по загранпаспортам

Россия и Украина уже прорабатывают на уровне внешнеполитических ведомств вопрос о взаимном въезде граждан по заграничным паспортам. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи со своим украинским коллегой Леонидом Кожарой высказал мнение, что за границу нужно ездить по заграничным паспортам, а не по внутренним паспортам.

Янукович заявляет, что с 2014 года не будет пенсий меньше тысячи гривен

Янукович подчеркнул, что с 2010 года в 4 раза уменьшилось количество тех, кто получает пенсию меньше 1 тыс. грн. "С 2014 года таких людей в Украине уже не должно быть. Мы все для этого сделаем ", - пообещал Янукович. Он также напомнил, что в 2012 году было осовременено пенсии почти 13 млн украинцев.

Снижение ВВП Украины в третьем квартале ускорилось до 1,5% - Госстат

По информации Госстата, ВВП Украины по итогам третьего квартала демонстрирует спад пятый квартал подряд. Спад ВВП в годовом выражении (третий квартал 2013 к третьему кварталу 2012 года) составил 1,5% по сравнению со вторым кварталом с учетом сезонного фактора спад ВВП замедлился до 0,4%.

Россия призывает ЕС не ставить страны СНГ перед выбором

Москва призывает Европейский Союз найти такую ​​форму взаимодействия со странами СНГ, которая не заставляла бы их выбирать между Россией и ЕС.

Роспотребнадзор обвинили в откровенной лжи по результатам проверки фабрик Roshen

Заключение Роспотребнадзора по результатам проведения проверки заводов корпорации Roshen, в котором ведомство заявляет о несоответствии продукции компании санитарным нормам Российской Федерации, безосновательны и содержат ложную информацию. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Шеф нацразведки США: союзники шпионят за Америкой

Директор национальной разведки США Джеймс Клэппер заявил, что союзники Вашингтона осуществляют сбор американских разведданных. Это заявление было сделано на фоне откровений экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, по данным которого, США прослушивали своих союзников, включая лидеров стран ЕС. Позже немецкая служба внешней разведки (BND) отвергла обвинения в слежке за американскими политиками и разведслужбами.