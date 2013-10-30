Россия заявила, что обсуждает с Украиной вопрос въезда по загранпаспортам

Россия и Украина уже прорабатывают на уровне внешнеполитических ведомств вопрос о взаимном въезде граждан по загранпаспортам.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статс-секретаря – заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина.

"Такая тема есть, она обсуждается. Я понимаю, что она будет непростой. На уровне министерств иностранных дел мы прорабатываем этот вопрос, потому что рано или поздно цивилизованное общение подразумевает, что люди ездят по национальным загранпаспортам, как во всем мире", - сказал Карасин.

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При этом он подчеркнул, что речи о визах между Россией и Украиной не идет.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи со своим украинским коллегой Леонидом Кожарой высказал мнение, что за границу нужно ездить по загранпаспортам, а не по внутренним паспортам.