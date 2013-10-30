Сегодня Украина выплатит МВФ крупную сумму

Минфин перечислит Международному валютному фонду $532 млн, а Нацбанк — $112 млн. Таким образом, начинается период крупных погашений перед МВФ, сообщает КоммерсантЪ-Украина.

До 15 ноября власти предстоит провести еще две транзакции на общую сумму $930 млн, большая часть из которых будет выплачена Нацбанком ($740 млн).

При этом 30 октября Минфину предстоит еще одна крупная выплата — на сумму 1,86 млрд грн. К погашению подлежат облигации внутреннего госзайма, выпущенные в мае нынешнего года с доходностью 7,75% годовых.

Напомним, Украина надеется на новую программу сотрудничества с МВФ и рассчитывает привлечь финансирование в размере около 15 миллиардов долларов. Срок предыдущей кредитной программы фонда для Украины, начатой в 2010 году, истек в декабре 2012 года.

Для возобновления сотрудничества с Украиной фонд настаивает на повышении цен на газ для населения, украинские власти отказываются идти на это. Представители МВФ также советуют украинскому правительству сократить фискальный дефицит, дефицит счета текущих операций и сделать гибким курс национальной валюты.