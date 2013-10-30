Разведка Германии отрицает обвинения в шпионаже за политиками США

Немецкая служба внешней разведки (BND) отвергла обвинения в слежке за американскими политиками и разведслужбами, сообщает РИА Новости.

"Из немецкого посольства в Вашингтоне никакой радиоэлектронной разведки не велось", - заявил президент BND Герхард Шиндлер, которого цитирует издание Die Zeit.

Таким образом он опроверг слова директора национальной разведки США Джеймса Клэппера, который накануне заявил, что союзники Вашингтона осуществляют сбор американских разведданных.

По теме: Шеф нацразведки США: союзники шпионят за Америкой

Это заявление было сделано на фоне разоблачений экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, по данным которого, США прослушивали своих союзников, включая лидеров стран ЕС. По словам Клэппера, выступавшего на слушаниях в палате представителей конгресса, иностранные союзники регулярно занимаются шпионажем в отношении американских лидеров и разведслужб. Что касается слежки США в отношении иностранных лидеров, Клэппер назвал ее одним из основных видов деятельности американской разведки.

Информация Сноудена стала причиной напряженности в отношениях США с Германией, Францией, Испанией, Бразилией и другими странами. Канцлер Германии Ангела Меркель лично выразила недовольство президенту Обаме в связи с прослушиванием ее мобильного телефона на протяжении ряда лет.